AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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04.11.2026 09:42:00
IG-Metall-Chefin Christiane Benner vs. Audi: »Ich habe mich fremdgeschämt«
Er zeigte sich neben Donald Trump auf einer Wahlkampfbühne: IG-Metall-Chefin und VW-Aufsichtsrätin Christiane Benner fällt ein hartes Urteil über Audi-Frontmann Döllner. Und sie kündigt einen entschlossenen Arbeitskampf an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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