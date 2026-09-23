IG Metall fordert für Metall- und Elektroindustrie 5% mehr Geld

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die IG Metall geht mit einer Forderung von 5 Prozent mehr Lohn in die Tarifverhandlungen für die 3,7 Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie. "Wir wollen erstens 5 Prozent mehr Geld und eine soziale Komponente für Beschäftigte in unteren Entgeltgruppen. Wir wollen zweitens eine gerechte Gewinnbeteiligung für Beschäftigte in Boomunternehmen. Und wir erwarten drittens von den Arbeitgebern ein klares Signal - ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland und damit auch eine gute und verbesserte Beschäftigungs- und Zukunftssicherung für die Beschäftigten", sagte Tarifvorständin Nadine Boguslawski.

Die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, sagte: "Uns geht es um einen kämpferischen Realismus in dieser Tarifrunde." Die Wirtschaftsdaten seien positiver als das rückwärts gewandte der Gejammer der Arbeitgeber glauben mache.

Die Verhandlungen in den Tarifbezirken starten am 7. Oktober.

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September 23, 2026 05:22 ET (09:22 GMT)