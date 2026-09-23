23.09.2026 11:21:42

IG Metall fordert für Metall- und Elektroindustrie 5% mehr Geld

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die IG Metall geht mit einer Forderung von 5 Prozent mehr Lohn in die Tarifverhandlungen für die 3,7 Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie. "Wir wollen erstens 5 Prozent mehr Geld und eine soziale Komponente für Beschäftigte in unteren Entgeltgruppen. Wir wollen zweitens eine gerechte Gewinnbeteiligung für Beschäftigte in Boomunternehmen. Und wir erwarten drittens von den Arbeitgebern ein klares Signal - ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland und damit auch eine gute und verbesserte Beschäftigungs- und Zukunftssicherung für die Beschäftigten", sagte Tarifvorständin Nadine Boguslawski.

Die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, sagte: "Uns geht es um einen kämpferischen Realismus in dieser Tarifrunde." Die Wirtschaftsdaten seien positiver als das rückwärts gewandte der Gejammer der Arbeitgeber glauben mache.

Die Verhandlungen in den Tarifbezirken starten am 7. Oktober.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 05:22 ET (09:22 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen