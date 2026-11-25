IG Holdings Corporation Registered Shs Aktie
ISIN: JP3102290008
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25.11.2026 07:40:00
IG-Metall-Forderung: So viel wird in der Metall- und Elektroindustrie wirklich verdient
Fünf Prozent mehr Lohn verlangt die IG Metall für Millionen Arbeitnehmer in der krisengeplagten Metall- und Elektroindustrie. Gierig oder gerechtfertigt? Der Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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