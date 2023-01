IG-Metall kündigt Widerstand gegen geplanten Ford-Stellenabbau an

Berlin (Reuters) - Der Autobauer Ford plant nach Angaben der IG Metall einen massiven Stellenabbau in Europa.

Betroffen seien bis zu zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Entwicklung, sagte Gewerkschaftsvertreter Paul Hecker am Montag nach einer Betriebsversammlung unter Berufung auf Zahlen, welche das Unternehmen dem Betriebsrat vorgelegt habe. Dazu komme im schlimmsten Fall etwa jeder fünfte Job in der Administration. Besonders stark betroffen seien die deutschen Standorte. Das Unternehmen selbst habe noch keine genauen Zahlen vorgelegt.

Insgesamt ist der IG Metall zufolge der Abbau einer vierstelligen Zahl von Arbeitsplätzen geplant, einhergehend mit der Verlagerung von Entwicklungstätigkeiten in die USA. "Ford setzt die Axt an der eigenen Zukunft an", sagte Hecker. Köln habe in der Vergangenheit gezeigt, dass dort gute Autos entwickelt würden, etwa der Fiesta oder der Focus, welche weltweit verkauft würden. Bisher weigere sich Ford, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die nötig seien, damit das auch in Zukunft möglich sei. "Wir sehen die Gefahr, dass sich Ford von einem globalen Anbieter zu einem nicht mehr globalen Unternehmen entwickelt."

Die Gewerkschaft fordere von der Konzernleitung, ihre Pläne zu überdenken und eine verbindliche Zusage für Folgeprojekte zu geben, die auch die Entwicklung mit einbeziehe. "Wenn das Unternehmen den unkooperativen Weg wählt, sind wir auf alle Fälle bereit", sagte Hecker. Die IG Metall werde nicht vor Maßnahmen zurückschrecken, die das Unternehmen in Deutschland und europaweit empfindlich treffen könnten, hieß es.

Ford beschäftigt in Köln 14.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen äußerte sich nicht zu der Betriebsversammlung und verwies auf eine Erklärung vom Freitag. Darin hieß es, dass Ford zur Produktion von Elektroautos in Europa stehe und sich nicht zu Spekulationen über eine mögliche Umstrukturierung äußere.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)