BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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06.11.2026 06:07:38
IG Metall ruft Zehntausende in Bayern zu Warnstreik auf
MÜNCHEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die IG Metall hat zehntausende Beschäftigte in Bayern zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft 105 Betriebe. Allein im Raum Nürnberg sollen die Beschäftigten in mehr als 30 Betrieben ihre Arbeit um 11 Uhr niederlegen.
"Dort werden die gesamten Spät- und Nachtschichten bestreikt und komplett ausfallen", heißt es in einer Mitteilung der IG Metall. Die Spätschicht beim Autobauer BMW in Dingolfing soll zweieinhalb Stunden früher ins Wochenende gehen.
Außerdem sind der Gewerkschaft zufolge einige Kundgebungen geplant, beispielsweise bei Siemens Healthineers in Kemnath, bei Bosch Rexroth in Elchingen, Kögel Trailer in Burtenbach und Kern Liebers in Schwabmünchen.
"Bayernweit setzen sich die Beschäftigten bei unseren Warnstreiks mit Nachdruck für mehr Geld und sichere Arbeitsplätze ein", sagte Bayerns IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott. "Die Arbeitgeber sollten diese Signale nicht überhören."/bsj/DP/zb
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