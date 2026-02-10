Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

10.02.2026 21:53:21

IG Metall sieht Schmutzkampagne: Tesla zeigt Gewerkschaftsvertreter an

Anfang März wird bei Tesla in Grünheide ein neuer Betriebsrat gewählt. Auf eine Mehrheit hoffen dabei die Vertreter der IG Metall. Eine Sitzung des aktuellen Rats eskaliert allerdings. Der Autobauer ruft die Polizei.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
