IG Holdings Corporation Registered Shs Aktie
ISIN: JP3102290008
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19.11.2026 11:12:10
IG Metall startet ganztägige Warnstreiks in Deutschland
Bisher kam es im Tarifkonflikt zu keiner Annäherung. Protestiert wird beim Autozulieferer ZF, im Audi-Werk in Ingolstadt und im BMW-Werk in MünchenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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