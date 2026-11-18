KOBLENZ/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall startet noch in dieser Woche ihre ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Als Erstes hat die Verwaltungsstelle Koblenz Arbeitsniederlegungen bei sechs Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz angekündigt. Die 24-Stunden-Streiks sollen teils schon am Donnerstagabend mit dem Beginn der Nachtschicht beim Autozulieferer ZF beginnen, kündigte der Erste Bevollmächtigte Ali Yener an.

Zum Schwerpunkt am Freitag ist dann ein Sternmarsch zum Koblenzer Messeplatz geplant, an dem weitere Streikende aus den Betrieben Novelis, Stabilus (Stabilus SE) und Deloro teilnehmen sollen. Noch ohne exakten Termin sind Ganztages-Streiks bei den Unternehmen DEUTZ und Eaton. Anders als bei auf wenige Stunden begrenzten Warnstreiks erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei den ganztägigen Arbeitsniederlegungen Streikgeld.

Große Mehrheiten bei Mitgliedervoten

Die Mitglieder in den vorgesehenen Betrieben hätten mit großen Mehrheiten zwischen 89 und 98 Prozent für die verschärften Warnstreiks gestimmt, berichtet die Gewerkschaft.

Bundesweit sollen die Mitgliedervoten an diesem Donnerstag abgeschlossen werden, sagte ein Sprecher des Gewerkschaftsvorstands in Frankfurt. Für Freitag scheint damit eine größere erste Welle wahrscheinlich. Planungen zu konkret bestreikten Unternehmen wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Hintergrund der erstmals seit 2018 eingesetzten Ganztages-Streiks sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen in der deutschen Metall- und Elektroindustrie mit rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Die IG Metall verlangt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 5 Prozent mehr Geld sowie Zusagen zu Jobs und Standorten.

Mit Hinweis auf den schleichenden Abbau von Industriearbeitsplätzen und hohe Kostenbelastung der Betriebe haben die Arbeitgeber bislang ein deutlich niedrigeres Angebot aus Einmalzahlung und einer Steigerung von 1,3 Prozent über 26 Monate vorgelegt. Zudem wollen sie die automatischen Entlastungen für wirtschaftlich schwache Betriebe ausweiten./ceb/DP/mis