30.10.2026 06:34:39

IG Metall startet Warnstreiks am Sonntag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall ruft ihre Mitglieder zu Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie auf. Dies sei eine Reaktion auf die Forderung der Arbeitgeber nach einem Reallohnverzicht für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten, teilt der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt mit. Erste Warnstreiks erwarte man nach Beschlüssen der regionalen Tarifkommissionen bereits in der Nacht zum Sonntag (1. November) mit dem Ablauf der Friedenspflicht.

"Das sogenannte Angebot der Arbeitgeber provoziert in den Betrieben nur Unverständnis und Wut. Deswegen werden die Beschäftigten mit starken Warnstreiks darauf reagieren", erklärt die Gewerkschaftschefin Christiane Benner. Es gehe darum, Kaufkraft und Zukunft für alle am Standort zu sichern. "Die Arbeitgeber dagegen wollen den Menschen im Ergebnis Geld wegnehmen."

5 Prozent gefordert

Die Gewerkschaft ist mit einer Forderung nach 5 Prozent mehr Geld und der tariflichen Sicherung von Jobs und Standorten in die Tarifrunde gegangen. Die Laufzeit sollte zwölf Monate betragen. Zu Beginn der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot mit 26 Monaten Laufzeit vorgelegt, das eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und eine Stufenerhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsah. Begründet wurde die Offerte mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und hohen Kostenbelastungen für die Industrie in Deutschland.

IG Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski verweist auf die anziehende Inflation. "Die Unternehmen lassen diejenigen hängen, die jeden Tag gute Arbeit in den Betrieben leisten. Das Angebot bedeutet eine Minus-Runde für die Beschäftigten und eine nachhaltige Schwächung der Wirtschaft."/ceb/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22:48 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21:51 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen