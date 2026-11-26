IG Holdings Corporation Registered Shs Aktie
ISIN: JP3102290008
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26.11.2026 16:28:00
IG Metall und Arbeitgeber einigen sich in Tarifstreit
Im Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie haben die Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine Vereinbarung getroffen. Die Tarifrunde war dieses Mal besonders schwierig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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