HANNOVER (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) könnte sich der Autokonzern nach Ansicht der IG Metall am Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie orientieren. "In Richtung Volkswagen will ich klar sagen, dieser Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie zeigt deutlich, dass es auch in ganz schwierigen Zeiten möglich ist, Einkommensentwicklungen für die Beschäftigten darzustellen", sagte der IG-Metall-Bezirkschef für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger.

VW (Volkswagen (VW) vz) solle sich ein Beispiel daran nehmen, dass die Arbeitgeber "auf der Seite von Zukunft und Investitionen und Beschäftigungssicherung" auch etwas liefern müssten, damit man zu Ergebnissen komme. Der Pilotabschluss für Metall und Elektro zeige, dass die IG Metall in der Lage sei, Angriffe auf tarifvertragliche Errungenschaften abzuwehren. "Und das sollte Volkswagen beherzigen und dann können wir auch, da bin ich dann sicher, zu Lösungen kommen", sagte Gröger. "Bisher scheint das nur auf der anderen Seite noch nicht gefruchtet zu haben." Es liege nun an Volkswagen, zu liefern, um überhaupt in einen Verhandlungsprozess einsteigen zu können.

Der Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie sieht bei einer Laufzeit von 25 Monaten Gehaltserhöhungen von 4,3 Prozent in zwei Stufen vor. Dazu kommt eine Einmalzahlung im März 2027. Zugleich sollen zeitlich begrenzt unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht möglich sein, um zukunftsträchtige Investitionen der Unternehmen mit Beiträgen der Arbeitnehmer zu stützen./cwe/DP/mis