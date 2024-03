IG Metall will rasch mit Carlyle über Thyssen-Marine sprechen

Düsseldorf (Reuters) - Die IG Metall hat sich offen für einen Einstieg des Finanzinvestors Carlyle bei der Marine-Tochter von Thyssenkrupp gezeigt.

"Wir sind vorbereitet", sagte ein Sprecher der IG Metall Küste am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Man wolle jetzt rasch in Gespräche mit Carlyle einsteigen. Standorte, Arbeitsplätze und die Mitbestimmung müssten gesichert bleiben. Zudem sei die Gewerkschaft weiter dafür, dass sich der Bund mit einer Sperrminorität an Marine Systems beteilige.

