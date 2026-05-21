Ig Petrochemicals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ig Petrochemicals hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 9,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,24 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,80 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,720 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 35,29 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 12,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 19,25 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 22,06 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at