Ig Petrochemicals präsentierte Quartalsergebnisse

Ig Petrochemicals hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,65 INR gegenüber 8,50 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Ig Petrochemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,65 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at