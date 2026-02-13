|
Ig Petrochemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ig Petrochemicals hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ig Petrochemicals ein EPS von 9,27 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,62 Prozent zurück. Hier wurden 4,65 Milliarden INR gegenüber 5,58 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
