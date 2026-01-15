IG Port hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IG Port hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,81 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at