IG Port präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IG Port hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 14,40 JPY. Im letzten Jahr hatte IG Port einen Gewinn von 10,06 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,31 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at