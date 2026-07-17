17.07.2026 06:31:29

IG Port: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IG Port hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16,37 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IG Port ein EPS von 5,98 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 33,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 43,28 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 14,06 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem IG Port 14,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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