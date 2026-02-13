Igarashi Motors India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Igarashi Motors India hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,64 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,16 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,11 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at