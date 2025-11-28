IGB Bhd Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IGB Bhd Registered hat sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 460,4 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 419,3 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at