IGB Bhd Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IGB Bhd Registered lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 525,2 Millionen MYR – ein Plus von 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IGB Bhd Registered 452,4 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at