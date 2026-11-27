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27.11.2026 06:31:29
IGB Bhd Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
IGB Bhd Registered veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,23 Prozent auf 521,2 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 460,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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