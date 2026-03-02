|
IGB Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
IGB Bhd Registered äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,07 MYR gegenüber 0,060 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 499,6 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IGB Bhd Registered 438,1 Millionen MYR umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,270 MYR, nach 0,310 MYR im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,91 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 1,67 Milliarden MYR im Vorjahr.
