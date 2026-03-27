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27.03.2026 06:31:29
IGI Insurance XDXB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
IGI Insurance XDXB hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 22,39 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IGI Insurance XDXB -5,610 PKR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 290,30 Prozent auf 27,32 Milliarden PKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,00 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,68 PKR eingefahren. Im Vorjahr waren 4,88 PKR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 27,43 Milliarden PKR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,65 Milliarden PKR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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