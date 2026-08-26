IGI Insurance XDXB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IGI Insurance XDXB lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,75 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IGI Insurance XDXB ein EPS von -0,630 PKR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IGI Insurance XDXB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,98 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 6,36 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at