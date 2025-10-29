IGI Insurance XDXB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IGI Insurance XDXB hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 11,81 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,61 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,26 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IGI Insurance XDXB einen Umsatz von 7,20 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.at