IGI Insurance XDXB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IGI Insurance XDXB präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 PKR, nach 3,47 PKR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IGI Insurance XDXB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,87 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 6,54 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at