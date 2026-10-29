IGI Insurance XDXB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IGI Insurance XDXB stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,81 PKR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,81 PKR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,51 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,00 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at