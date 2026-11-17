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17.11.2026 06:31:28
IGIS RESIDENCE REIT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
IGIS RESIDENCE REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -192,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IGIS RESIDENCE REIT ein EPS von 178,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 6,21 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 424,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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