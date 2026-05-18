IGIS RESIDENCE REIT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IGIS RESIDENCE REIT hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

IGIS RESIDENCE REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 81,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -171,000 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,06 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at