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17.07.2026 06:31:29
IGIS Value Plus REIT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
IGIS Value Plus REIT hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -8,870 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,44 Prozent auf 1,33 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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