15.01.2026 06:31:29
IGIS Value Plus REIT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
IGIS Value Plus REIT hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 210,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 50,28 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat IGIS Value Plus REIT mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,8 Millionen KRW erwirtschaftet worden waren, um 308,51 Prozent gesteigert.
