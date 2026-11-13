IGIS Value Plus REIT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IGIS Value Plus REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 130,00 KRW gegenüber 247,46 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,50 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,83 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 301,00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte IGIS Value Plus REIT 199,15 KRW je Aktie verdient.

IGIS Value Plus REIT hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 37,72 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 31,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at