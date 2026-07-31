IGM Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IGM Financial hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IGM Financial 1,04 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 983,4 Millionen CAD – ein Plus von 18,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IGM Financial 831,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at