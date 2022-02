IGM Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IGM Financial präsentierte am 11.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 CAD gegenüber 0,860 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,29 Prozent auf 912,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 812,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,05 CAD gegenüber 3,20 CAD im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,25 Prozent auf 3,45 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,02 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,05 CAD sowie einen Umsatz von 3,43 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at