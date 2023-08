IGM Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IGM Financial stellte am 03.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,860 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IGM Financial ein EPS von 0,870 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 771,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 824,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at