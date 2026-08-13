Ignitis Grupe Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ignitis Grupe Registered hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,380 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 557,3 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 526,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at