Ignitis Grupe Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ignitis Grupe Registered stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Ignitis Grupe Registered 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Ignitis Grupe Registered im vergangenen Quartal 934,0 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ignitis Grupe Registered 768,0 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at