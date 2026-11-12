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12.11.2026 06:31:28
Ignitis Grupe Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ignitis Grupe Registered hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499,1 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 626,7 Millionen EUR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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