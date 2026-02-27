Ignitis Grupe Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ignitis Grupe Registered hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,860 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 704,1 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 685,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Ignitis Grupe Registered ein EPS von 3,82 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,50 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ignitis Grupe Registered einen Umsatz von 2,30 Milliarden EUR eingefahren.

