Ignitis Grupe (spons GDR) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ignitis Grupe (spons GDR) lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 557,3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 526,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at