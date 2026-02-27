27.02.2026 06:31:29

Ignitis Grupe (spons GDR) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ignitis Grupe (spons GDR) hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 704,1 Millionen EUR – ein Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ignitis Grupe (spons GDR) 685,6 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,26 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ignitis Grupe (spons GDR) ein Gewinn pro Aktie von 3,82 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,50 Milliarden EUR – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ignitis Grupe (spons GDR) 2,30 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
