Ignitis Grupe (spons GDR) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ignitis Grupe (spons GDR) hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent auf 626,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at