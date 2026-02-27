Ignitis Grupe (spons GDR) präsentierte Quartalsergebnisse

Ignitis Grupe (spons GDR) hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,860 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 704,1 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 685,6 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,26 EUR gegenüber 3,82 EUR im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,50 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ignitis Grupe (spons GDR) einen Umsatz von 2,30 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at