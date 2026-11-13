Ignitis Grupe (spons GDR): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ignitis Grupe (spons GDR) veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Ignitis Grupe (spons GDR) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,290 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,57 Prozent auf 626,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at