Ignitis Grupe (spons GDR) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ignitis Grupe (spons GDR) hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,380 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ignitis Grupe (spons GDR) mit einem Umsatz von insgesamt 557,3 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 526,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at