29.10.2026 16:49:41

IGO's Q1 Underlying EBITDA Rises

(RTTNews) - Australian miner IGO Ltd. (IGO.AX) Thursday reported higher underlying EBITDA in the first quarter compared with the previous quarter, supported by increased nickel sales volumes.

Quarterly underlying EBITDA rose 49% to A$176 million from A$117.8 million in the previous quarter.

IGO's share of profit from Tianqi Lithium Energy Australia or TLEA fell 5% to A$114 million from A$121 million in the fourth quarter 2026, impacted by lower sales and prices at Greenbushes.

Group sales revenue increased 12% to A$158 million from A$141 million in the last quarter, primarily due to higher nickel sales volumes, offset by lower realized nickel prices and lower copper sales.

Shares of IGO were up 0.96% to A$5.25 on ASX.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen