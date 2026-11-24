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24.11.2026 06:31:29
IGS Capital Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
IGS Capital Group hat am 21.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 93,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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