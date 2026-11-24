IGS Capital Group hat am 21.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 93,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at