Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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13.09.2026 15:28:16

IGTC: Team WRT gewinnt Bronze-Kategorie bei den Suzuka 1000KM - Team KRC auf dem Pro-Am-Podium.

+++ Dan Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson feiern Klassensieg für Team WRT +++ Team KRC mit Augusto Farfus auf dem Pro-Am-Podium +++ Max Hesse, Maxime Oosten und Ruan Cun Fan erobern Poleposition in der Bronze-Kategorie +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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