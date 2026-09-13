Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.09.2026 15:28:16
IGTC: Team WRT gewinnt Bronze-Kategorie bei den Suzuka 1000KM - Team KRC auf dem Pro-Am-Podium.
+++ Dan Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson feiern Klassensieg für Team WRT +++ Team KRC mit Augusto Farfus auf dem Pro-Am-Podium +++ Max Hesse, Maxime Oosten und Ruan Cun Fan erobern Poleposition in der Bronze-Kategorie +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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