IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,530 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,85 Prozent auf 302,8 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA 359,9 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at